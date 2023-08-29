Владелец «Ромы» будет лично пилотировать самолёт с Лукаку на пути в Рим
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Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на правах аренды продолжит карьеру в «Роме».
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Лукаку в скором времени прилетит в Рим. Владелец «Ромы» Дэн Фридкин будет лично пилотировать самолёт с игроком на пути в столицу Италии. Отмечается, что у американского бизнесмена есть лицензия пилота.
В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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