Главный тренер сборной Аргентины Скалони оценил игру Месси в «Интер Майами»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Месси в порядке, я вижу его счастливым, радостным, и это здорово. В конце концов, ему нужно, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было комфортно, чтобы он и его семья чувствовали себя счастливыми, как и его товарищи по команде. Его присутствие на поле — это уже нечто невероятное. Одноклубники и соперники Месси — все вместе с Лионелем создают нечто особенное в США. Месси по-прежнему более чем в состоянии продолжать показывать высокий уровень футбола», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.
В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл за «Интер Майами» девять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и три результативные передачи.
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