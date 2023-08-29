Михаил Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку в матче с «Сочи» (1:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Спасибо большое нашим дорогим болельщикам за поддержку! То, что вы пришли проводить нашу команду после тренировки на важнейший матч, дорогого стоит! Это тот импульс и тот заряд энергии, который необходим нашим ребятам!

Когда мы едины, мы непобедимы! Вперёд, «Локо»! Плечом к плечу!» – написал Галактионов в одной из социальных сетей.

Напомним, 27 августа на стадионе «Фишт» в Сочи завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» встречался с «Локомотивом». Финальный свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого (Люберцы) зафиксировал победу железнодорожников с минимальным счётом 1:0.