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Михаил Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива»

Михаил Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку в матче с «Сочи» (1:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Спасибо большое нашим дорогим болельщикам за поддержку! То, что вы пришли проводить нашу команду после тренировки на важнейший матч, дорогого стоит! Это тот импульс и тот заряд энергии, который необходим нашим ребятам!

Когда мы едины, мы непобедимы! Вперёд, «Локо»! Плечом к плечу!» – написал Галактионов в одной из социальных сетей.

Напомним, 27 августа на стадионе «Фишт» в Сочи завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» встречался с «Локомотивом». Финальный свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого (Люберцы) зафиксировал победу железнодорожников с минимальным счётом 1:0.

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