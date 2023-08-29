Гарри Кейн заявил, что Дэвид Бекхэм вдохновил его на переход в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своём переходе в мюнхенский клуб.

«Мой трансфер в Германию вдохновлён примерами других игроков. К примеру, я вспоминаю, как в «Реал» перешёл из «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. Я был тогда ребёнком, но помню, как меня поразило это. Я всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате», — приводит слова Кейна Bild.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем € 100 млн, переход футболиста стал одним из самых громких в этом году. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

27 августа состоялся матч 2-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Аугсбургом». Итоговый счёт — 3:1. Гарри Кейн отметился в матче дублем.