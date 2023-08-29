«Реал» не будет искать замену Винисиусу, выбывшему на 6 недель из-за травмы бедра

Мадридский «Реал» не собирается выходить на трансферный рынок в поисках атакующих игроков, сообщает COPE. Вчера стало известно, что вингер Винисиус Жуниор пропустит полтора месяца из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

По сведениям источника, мадридцы не планируют подписывать ему замену и будут обходиться теми футболистами, которые есть сейчас в распоряжении.

Напомним, футболист получил повреждение ещё в первом тайме матча 3-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:0). Полузащитник был заменён на 18-й минуте встречи.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол. В сезоне-2022/2023 23-летний вингер провёл 55 матчей за клуб из Мадрида, в которых отметился 23 голами и отдал 21 результативную передачу.

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В первых трёх турах клуб обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), одержал верх над «Альмерией» (3:1) и добился победы над «Сельтой» (1:0).