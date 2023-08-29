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«Пари НН» — «Краснодар»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Пари НН» — «Краснодар»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура Кубка России между «Пари Нижний Новгород» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась победой «быков» (1:0).

В прошедшем сезоне РПЛ «Краснодар» занял шестое место, набрав 48 очков в 30 матчах. «Пари НН» по итогам прошлого розыгрыша занял 13-е место, набрав 30 очков в 30 матчах.

В текущем сезоне «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Команда Владимира Ивича заработала 14 очков после шести сыгранных туров.

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