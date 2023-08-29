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«Спартак» — «Динамо»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Динамо»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура Кубка России между московским «Спартаком» и столичным «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничейным результатом (3:3).

В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка в 30 матчах. «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша заняло девятое место, набрав 45 очков в 30 матчах.

В текущем сезоне «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Команда Владимира Ивича заработала 14 очков после шести сыгранных туров.

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