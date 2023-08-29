Руководитель стадиона «Фишт» Богомолов: мы постоянно на связи с РПЛ и РФС

Руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов рассказал об особенностях поля на стадионе в Сочи в летнее время и заявил, что в клубе постоянно контактируют с Российским футбольным союзом (РФС) и Российской Премьер‑Лигой относительно качества газона.

«На качество газона обращали внимание ещё в начале 2017 года, как его устроили в принципе. Надеюсь, мы сможем изменить сложившийся стереотип, что сложностей с полями летом в России быть не может. В Сочи субтропический и влажный климат. Температура достигает в дневное время 35–40 градусов, в вечернее и ночное время не падает ниже 28 градусов. Плюс повышенная влажность. Многие нас сравнивают с Краснодаром, но город находится в умеренно континентальном климате. Это существенная разница. У нас получается так, что газон раскаляется до 30 градусов на 15 см при прямых лучах, подобная влажность даёт эффект роста органики, для травы это катастрофично.

Трава начинает отмирать, агрохимические удобрения и вещества не воспринимаются, так как рекомендуемая температура — 22–25 градусов. На постоянной основе мы проводим анализы по климатическим зонам. Мы работаем с конторами по поводу технологий, которые бы позволили нам остужать почву. Мы постоянно на связи с РПЛ и РФС, все знают о существующей ситуации в текущее время. Что касается предстоящего матча с ЦСКА, чудес не бывает, но мы делаем всё для того, чтобы газон соответствовал всем требованиям, он и соответствует. Он не столь смотрибельный, как хотелось, но отвечает всем техническим характеристикам. Не надо забывать, что это такой же организм, как и человеческий», — сказал Богомолов в эфире «Матч ТВ».

Ранее в понедельник пресс‑служба РПЛ сообщила, что примет решение о проведении матча 8‑го тура «Сочи» — «Спартак» после визита комиссии лиги на стадион «Фишт» 5–6 сентября. 30 августа «Сочи» должен сыграть на домашней арене с ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.