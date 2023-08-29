Аршавин: атака «Спартака» выглядит конкурентоспособной для борьбы за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о проблемах и сильных сторонах московского «Спартака». По его мнению, атакующая линия красно-белых конкурентоспособна в борьбе за чемпионство РПЛ.

«В матче с «Зенитом» Абаскаль пошел на эксперименты, они для него традиционные, но он перемудрил, а «Зенит» этим воспользовался. У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений качественных не будет, «Спартак» так же будет лихорадить. Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Квинси Промеса не видно. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», — сказал Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ».