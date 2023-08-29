Ташуев: «Краснодар» обладает таким потенциалом, который должен быть реализован уже давно

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что «Краснодар» закономерно лидирует в таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
«Краснодар» — команда с таким потенциалом, который должен быть реализован уже давно. Поэтому сегодня они в лидерах чемпионата. Состав хороший, правильный тренер, который нашёл правильную систему игры: сочетание атакующего стиля с прагматизмом. Не думаю, что Ивич отступает от системы игры, он просто хочет добиться большого успеха с командой. Клуб уже много лет находится на серьёзном уровне по качеству футболистов, вложению средств и возможностям, что есть у команды, но нет большого успеха. Думаю, здесь поставлена задача добиться успеха. Ивич находится на правильном пути. Он умеет достигать результата. Мне импонируют его спокойствие, уверенность, управление игрой, замены. Он спокоен и уверен в себе», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ после шести туров, набрав 14 очков.
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