Корнеев: Абаскалю дали все бразды правления, он возомнил себя Пикассо, делает что угодно

Воспитанник «Спартака» Игорь Корнеев высказался о частых перетасовках, которые проводит Гильермо Абаскаль в составе московской команды. По его мнению, частая ротация мешает красно-белым добиваться результата.
«Абаскаль должен ставить в защите на Дуарте и Джикию. [Хотя и] они не в полном порядке. В целом слишком много новых идей, Мартинс — не какой‑то выдающийся игрок, такое ощущение, что есть недопонимание. Непонятно, зачем изобретать велосипед.
Не знаю, есть ли давление со стороны руководства, но если послушать, что говорят, — дали ему (Абаскалю) все бразды правления, парень делает что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит.
Соболев неузнаваем. Не знаю, в чём проблема. Он не цеплялся за мяч, терял его в ситуациях, в которых ему никто не мешал. Как будто у него слишком много накопилось ментально, кто‑то его в узде держит, он не может вырваться. Когда первое знакомство было, Абаскаль дал ему воздух, Соболев «полетел». Почему он «приземлился», не знаю», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
- 29 августа 2023
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