Конате: в «Ахмате» отлично платят. Просто конфетка!

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что в грозненском клубе нет проблем с выплатами зарплат.
«Как в клубе обстоят дела с зарплатами на фоне санкций США? Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев). Просто конфетка!» — приводит слова Мохамеда Конате Sport24.
25-летний форвард выступает за сборную Буркина-Фасо. Конате перешёл в «Ахмат» в 2021 году. Ранее в России он выступал за подмосковные «Химки». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Конате провёл за «Ахмат» 24 матча, в которых забил 11 мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего четыре игры в Фонбет Кубке России и два гола. В текущем сезоне он сыграл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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