Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о победе «Зенита» в Суперкубке УЕФА

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о победе сине-бело-голубых в матче Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед». Игра состоялась ровно 15 лет назад, 29 августа 2008 года, и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.
«В России вообще только мы выиграли Суперкубок УЕФА. Мало таких людей в нашей стране, кто является обладателем Суперкубка. Осознавая это, значимость той победы растёт.
Когда в матче счёт стал 2:0 и мы остались вдесятером, тогда чувство было, что «МЮ» торопился, хотели быстро всё разыграть, спорили с арбитром, поэтому они в целом всё равно хотели победить.
Нам удалось победить, потому что многие футболисты команды находились на пике карьеры, играли в лучший футбол и, конечно, характер у большинства игроков был очень сильным, многие проявляли лидерские качества тогда, когда это нужно было команде», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
- 29 августа 2023
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