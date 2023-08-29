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Гранат: с «Динамо» «Спартаку» будет очень тяжело. Начался спад, из которого сложно вылезти

Гранат: с «Динамо» «Спартаку» будет очень тяжело. Начался спад, из которого сложно вылезти
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча группового этапа Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«В этом московском дерби точно нет фаворита. Почти в каждом дерби у двух команд шансы на победу равны. Уверен, что «Спартаку» будет очень тяжело в этой игре. У красно-белых сейчас началась серия неудачных игр, явный спад, из которого будет сложно вылезти.

Абаскаль вечно меняет стартовый состав. Так быть не должно. Я считаю, что это неправильно. У игроков нет сыгранности друг с другом, это сказывается на результатах команды. «Динамо» последние два матча провели на неплохом уровне. Думаю, что нас ждёт шикарный матч», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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