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Андрей Ещенко не смог выделить фаворита в дерби «Спартак» — «Динамо»

Андрей Ещенко не смог выделить фаворита в дерби «Спартак» — «Динамо»
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче красно-белых с «Динамо» в Фонбет Кубке России. Игра состоится сегодня, 19 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Очень надеюсь, что в дерби нас ждёт классный и яркий футбол. Хочется увидеть много голов. Думаю, в этой игре точно нет фаворита, это же дерби. Здесь может быть всё что угодно. Шансы у обеих команд 50 на 50.

«Спартаку» нужно прервать неудачную серию? Необходимо понимать, что сезон длинный, впереди ещё целый год. Нужно правильно распределить силы. Сейчас такая неудачная полоса, но она скоро закончится. Нужно собраться всеми силами и преодолеть это. Надеюсь, что совсем скоро у «Спартака» начнётся победная серия!» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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