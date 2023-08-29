Аргентинец из «Оренбурга» Мансилья: есть желание попасть в сборную России

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья объяснил своё желание получить паспорт гражданина России. Он заявил о желании попасть в сборную России.
«Думаю, что [причины получения гражданства] те же, что и у Веры. Я смотрел его интервью, слышал его объяснения, согласен с ними. Есть желание попасть в сборную России. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими», — приводит слова Мансильи ТАСС.
Мансилья перешёл в «Оренбург» летом 2022 года. Российский клуб арендовал полузащитника у аргентинского «Расинга» с правом выкупа. Мансилья стал игроком «Оренбурга» на постоянной основе с июля 2023 года. Его контракт с «Расингом» был рассчитан до 2024-го. Соглашение с «Оренбургом» подписано до 2026 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 800 тыс. «Оренбург» заплатил за Мансилью € 1,2 млн.
- 29 августа 2023
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