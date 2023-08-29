Саба Сазонов переходит в «Торино» за € 3 млн — Sky Sport

Защитник Саба Сазонов переходит в «Торино» из «Динамо» за 3 млн евро. Уже завтра грузинский защитник пройдёт медосмотр, сейчас клубы обмениваются документами для завершения трансфера, информирует Sky Sport.