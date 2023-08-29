Саба Сазонов переходит в «Торино» за € 3 млн — Sky Sport
Поделиться
Защитник Саба Сазонов переходит в «Торино» из «Динамо» за 3 млн евро. Уже завтра грузинский защитник пройдёт медосмотр, сейчас клубы обмениваются документами для завершения трансфера, информирует Sky Sport.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
11:47
-
11:43
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:22
-
11:10
-
11:09
-
11:01
-
10:50
-
10:38
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:03
-
09:56
-
09:46
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:02
-
06:52
-
06:29
-
06:05
Партнерский контент