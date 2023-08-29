Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо» в Кубке России

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что в матче Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» нет фаворита.

«С учётом того, как выглядят сейчас обе команды, фаворита здесь нет. «Спартак» не выигрывает ряд игр, а «Динамо» приостановило серию неудач. Но от этих команд сейчас можно ожидать всё что угодно.

Абаскаль меняет состав каждый матч? А какая ему разница? У него всё хорошо. Запутался сейчас, потом выиграет несколько матчей — распутается. С учётом того, что уже 3-й тур Кубка России, тренерские штабы начнут выпускать составы, близкие к основным, и думать о том, как набирать очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 августа. Начало — в 19:30 мск.