Глава совета директоров «Пари НН» Кондратов: конфликтов в команде нет

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что в нижегородском клубе нет конфликтов между молодыми и опытными футболистами, но некоторые игроки хотели бы найти новую команду, где будут получать больше игровой практики.
«Нет, никакого конфликта в команде нет. Более того, этот состав набирался в том числе с участием Равиля (Измайлова), после его ухода пока мы так никого и не подписали. Я не вижу каких‑то конфликтов. У нас есть небольшая проблема с тем, что слишком много активных футболистов, все хотят играть, а всем игровую практику предоставить невозможно.
Но мы честно работаем со всеми футболистами, мы обо всех предложениях рассказываем ребятам. Я надеюсь, что до конца трансферного окна все игроки, которые хотят уйти за игровой практикой, найдут новые команды. Возможно, мы даже сможем усилиться», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».
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