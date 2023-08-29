Чернышов: если Кокорин хочет много заработать, то вариант с Саудовской Аравией неплох

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов порассуждал о возможном переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.
«Надо спросить у самого Александра. Если он хочет много заработать и потихоньку начать заканчивать с футболом, то вариант с Саудовской Аравией был бы неплох. Саудовская лига пока в начале своего развития и привлекает только финансами. Может, Александр хочет остаться в Европе, доказать и поиграть на хорошем уровне, в хорошей лиге, в той же Италии. Может быть, он не хочет жить в таких странах, как ОАЭ или Саудовская Аравия. Думаю, что Александр имел такие денежные предложения из восточных стран, но хочет остаться в Европе.
Если «Фиорентина» на него не рассчитывает, то, может, стоит уйти в аренду. Он уезжал в «Арис» и показал, что может играть. Многие скажут, что это кипрский чемпионат, но везде нужно биться и проявлять себя. На Кипре защитники ещё больше внимания уделают таким звёздам, как Кокорин. В Саудовскую Аравию едут заканчивать карьеру. Да, туда приехали Неймар, Мане, но эти люди уже на закате. Кокорин — очень талантливый футболист, обладает нужными качествами, чтобы играть на уровне Серии А. Просто в «Фиорентине» ему не доверяют, но и контракт с ним не разрывают. Уверен, что в другой итальянской команде он смог бы себя проявить», – приводит слова Чернышова Metaratings.
- 29 августа 2023
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