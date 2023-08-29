Ринат Билялетдинов: «Спартак» не в кризисе, такое бывает

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», а также сказал, в чём причины неубедительной игры красно-белых в последнее время.

«Спартак» и «Динамо» равны по силе и по возможностям. Я бы не назвал фаворита в кубковом матче. Обе команды в какой-то степени фавориты по-своему. У «Спартака» сейчас кризис? Нет, команда не в кризисе, такое бывает. Достаточно часто такое встречается на разных уровнях, в разных лигах. Бывают, что футболисты всё правильно делают, но не достигают результата, которого хочет клуб. Защита «Спартака» не в кризисе, это уже их привычка — так играть», — приводит слова Билялетдинова издание «РБ Спорт».

Матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» – «Динамо» состоится сегодня, 29 августа. Начало — в 19:30 мск.