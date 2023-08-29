Игрок «Пари НН» Севикян: хотелось бы снова поиграть в Испании — там доброжелательные люди
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Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян, ранее выступавший за «Леванте», признался, что хотел бы однажды снова поиграть в Испании.
«Я всегда настроен на то, чтобы становиться лучше. Когда у меня не было игровых минут, пытался прогрессировать на тренировках. Поэтому сейчас могу приносить пользу команде. Не знаю, пошёл ли мне на пользу переезд из Испании. Сейчас я игрок «Пари НН» и пытаюсь выжать всё из себя. Скучаю по климату в Испании — там солнечно и тепло.
У меня хорошие воспоминания от проведённого там времени: жизнь, погода, менталитет. Там все люди доброжелательные. Хотелось бы снова поиграть в Испании. Буду работать, а там как получится», — сказал Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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