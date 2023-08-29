Нападающий «Ахмата» Конате заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России и чувствует себя в Грозном достаточно комфортно. Также он ответил на вопрос об изменениях в «Ахмате» после прихода нового тренера Мирослава Ромащенко.

«Что изменилось в «Ахмате» при новом тренере? Не так много изменилось. Мы знаем, что если хорошо работаем, то можем играть со всеми. Сейчас бегаем в два раза больше, чем раньше. У нас всё будет хорошо.

Комфортно ли мне жить в Грозном? Конечно. Я мусульманин, это мусульманский город. Всё отлично. Сталкивался ли хоть раз с расизмом в России? Нет, никогда.

У меня жена русская, у нас дочка. Если ты живёшь в стране, надо понимать её язык», — приводит слова Мохамеда Конате «Матч ТВ».