Семшов: газон стадиона «Фишт» сказывается на игре и «Сочи», и приезжих команд

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов порассуждал о плохом состоянии газона на стадионе «Фишт», на котором «Сочи» играет свои домашние матчи.
«Я сталкивался с газоном в Сочи, ещё будучи помощником главного тренера «Химок». Мы играли там примерно в это же время, и поле было не лучшего качества. Думаю, что это сказывается на игре и «Сочи», и приезжих команд. Тем более это южный регион и поля в данных погодных условиях должны быть хорошего качества. Нужно ли дальше принимать матчи на этом стадионе, будут решать агрономы. Потому что убить поле совсем – нехорошо для «Сочи», потому что команда всё равно будет там играть и проводить домашние матчи. Но если учесть, какой футбол показывает южная команда, то качество поля для них важно.
Хохлов прививает им комбинационный стиль игры, и там собраны техничные футболисты. Когда поле хорошее – это плюс для обеих команд, а для домашней тем более, потому что родные стены помогают. Понятное дело, что всё на качество газона валить не стоит. Но в данной ситуации, когда новые стадионы и хороший климат в южном регионе, поле должно быть хорошего качества. Наверное, есть какие-то подводные камни, почему так происходит, может быть, иногда агрономы бессильны, не думаю, что специально так запускают газон.
Да, в моё время бывало, что в футбол играли в грязи, а иногда как на картофельном поле. Но сейчас технологии ушли вперёд, плюс агрономы приобрели опыт и в короткое время научились восстанавливать газон и приводить его в хорошее состояние. Нужно соответствовать современным стандартам. Тем более когда есть красивая обёртка – сам стадион, внутри должна быть хорошая начинка – это поле, которое должно соответствовать. Да, я сейчас тоже работаю на юге России, в «Чайке», и у нас нет таких проблем с газоном, как у «Сочи».
У нас шикарное поле. Когда я увидел его в первый раз, то мне показалось, что оно лучше, чем на «Камп Ноу». Но надо не забывать, что у нас открытый стадион, а многие современные арены сейчас с крышей. Это тоже влияет на продувание поля, на поступление воздуха. Когда стадион без крыши, мне кажется, тогда газон более хорошего качества», – приводит слова Семшова Metararings.
- 29 августа 2023
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