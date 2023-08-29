«Рубин» — «Урал»: стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и «Уралом». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Рубин»: Янович, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Безруков, Апшаев, Иванов, Коновалов, Бакаев, Лисакович, Уридия.
«Урал»: Помазун, Эмерсон, Кулаков, Бевеев, Мамин Ар., Егорычев, Дмитриев, Сиссе, Аюпов, Юшин, Каштанов.
В первых двух турах группового этапа Кубка России «Рубин» не смог набрать очки, проиграв «Ростову» и «Локомотиву» с одинаковым счётом — 0:1. Команда замыкает таблицу группы В. Екатеринбургский «Урал» проиграл московскому «Локомотиву» (1:2) в 1-м туре, а во втором матче смог одержать победу над ростовчанами (1:0). В активе «Урала» три очка и второе место в группе.
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