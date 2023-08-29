Кондратов: если у Юрана не будет результата в «Пари НН», то он сам инициирует свой уход

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что главный тренер нижегородской команды Сергей Юран инициирует собственную отставку, если команда не будет показывать результат.
«Имеется в виду, что будем разговаривать по той части сезона, которая прошла, — что получилось, что не получилось, куда движемся. Это не говорит о том, что через две недели мы его уволим. Это говорит о том, что каждый определённый период клуб должен понимать, куда и как идёт. Вышли из точки А в 1-м туре, поэтому обсудим, в какой точке находимся по истечении периода. Сейчас странно было бы дёргать главного тренера на такой разговор, потому что три подряд домашних матча.
Закончится период, будут выходные — сядем, поговорим и поймём, что нам нужно для достижения результатов. Может, нам кого‑то будет не хватать, а трансферное окно ещё открыто. Знаете, я на 100% уверен, что если у Юрана не будет результата, то он сам будет инициировать свой уход. Это я понял по нему: Сергей Николаевич — человек абсолютно честный. Если нет результата и нет понимания, куда двигается команда, он не будет продолжать. Но сейчас вижу его уверенность, что всё будет хорошо. Это вдохновляет», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».
- 29 августа 2023
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