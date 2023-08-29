Глава совдира «Пари НН» Кондратов: Юран многое привнёс из Европы — в команде этого не было
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Председатель совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов рассказал, что тренер Сергей Юран привнёс в нижегородскую команду много нового из Европы. Также Кондратов отметил, что Юран готов участвовать в медийной активности клуба.
«Юран многое привнёс из Европы, чего раньше в команде не было. Любит посадить футболистов на сборы. Круто, что он объясняет и руководству области, и болельщикам, что получилось, а что нет. Это радует, потому что мы этого не ожидали. Все говорили, что это самый закрытый человек на планете, но это не так. Более того, он даже готов к медийным активностям», — сказал Дмитрий Кондратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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