Глава совдира «Пари НН» Кондратов: Юран многое привнёс из Европы — в команде этого не было

Председатель совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов рассказал, что тренер Сергей Юран привнёс в нижегородскую команду много нового из Европы. Также Кондратов отметил, что Юран готов участвовать в медийной активности клуба.

«Юран многое привнёс из Европы, чего раньше в команде не было. Любит посадить футболистов на сборы. Круто, что он объясняет и руководству области, и болельщикам, что получилось, а что нет. Это радует, потому что мы этого не ожидали. Все говорили, что это самый закрытый человек на планете, но это не так. Более того, он даже готов к медийным активностям», — сказал Дмитрий Кондратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.