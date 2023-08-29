В агентстве защитника «Сан-Паулу» Велингтона опровергли интерес со стороны ЦСКА
Поделиться
В агентстве, занимающемся делами защитника «Сан-Паулу» Велингтона, опровергли информацию о том, что ЦСКА сделал предложение о приобретении футболиста.
«В агентство не приходило никакого предложения от ЦСКА по Велингтону», — заявили в агентстве игрока в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, ранее появилась информация, что ЦСКА проявляет интерес к 22-летнему бразильскому защитнику «Сан-Паулу». Кроме того, сообщалось, что Велингтон интересен также английскому «Брентфорду».
Действующий контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне Велингтон сыграл 18 матчей и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильца примерно в € 3 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2023
-
15:26
-
15:24
-
15:07
-
15:01
-
14:53
-
14:52
-
14:46
-
14:39
-
14:19
-
14:08
-
14:03
-
14:01
-
13:59
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:14
-
13:02
-
12:58
-
12:46
-
12:30
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
11:47
-
11:43
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:22
-
11:10
-
11:09
-
11:01
-
10:50
-
10:38
Партнерский контент