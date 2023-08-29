В агентстве защитника «Сан-Паулу» Велингтона опровергли интерес со стороны ЦСКА

В агентстве, занимающемся делами защитника «Сан-Паулу» Велингтона, опровергли информацию о том, что ЦСКА сделал предложение о приобретении футболиста.

«В агентство не приходило никакого предложения от ЦСКА по Велингтону», — заявили в агентстве игрока в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что ЦСКА проявляет интерес к 22-летнему бразильскому защитнику «Сан-Паулу». Кроме того, сообщалось, что Велингтон интересен также английскому «Брентфорду».

Действующий контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне Велингтон сыграл 18 матчей и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильца примерно в € 3 млн.