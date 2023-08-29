«Зенит» может предложить € 20 млн за вингера «Браги» Джало

«Зенит» сохраняет интерес к вингеру «Браги» Альваро Джало. Российский клуб готов предложить за 24-летнего футболиста € 20 млн, информирует Bola na Rede.

Отмечается, что вероятность успешного исхода сделки повысится, если «Брага» не пробьётся в групповой этап Лиги чемпионов по итогам квалификации.

Ранее у клуба из Санкт-Петербурга не получилось подписать Давида Нереса, после чего «Зенит» заинтересовался Альваро Джало. «Зенит» был готов заплатить за игрока «Бенфики» около € 45 млн, а португальский клуб требовал за своего нападающего около € 100 млн.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Джало в € 2,5 млн. В квалификации к Лиге чемпионов сезона-2023/2024 Джало отметился тремя голами, забив по одному мячу в каждом из трёх проведённых матчей – дважды ТСЦ из Сербии и «Панатинаикосу».