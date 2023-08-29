«Торино» может форсировать переговоры по Миранчуку из-за неудачного старта сезона

«Торино» может форсировать переговоры по полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку, который в прошлом сезоне выступал за туринский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Fantacalcio.

По информации источника, на фоне неудачного старта сезона в Серии А «Торино» может ускорить свои попытки заполучить Миранчука у «Аталанты» и Мусу Барроу у «Болоньи». Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Торино» работает над возвращением Алексея Миранчука и хочет попытаться взять его в аренду с обязательством выкупа через год.

Контракт 27-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 12 млн. В прошлом сезоне Миранчук сыграл за «Торино» 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. За «Аталанту» после возвращения полузащитник ещё не играл.