Экс-игрок «Спартака» Гаврилов: не исключено, что мне нужно будет снова ложиться в больницу

Бронзовый призёр Олимпиады‑1980 бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своём самочувствии, добавив, что, возможно, ему нужно будет опять обратиться в больницу.

«Я продолжаю лечение. Меня временно отпустили домой. Сказали, что после трёх месяцев в больнице мне нужно побыть дома. Очень много лекарств, различных уколов, таблеток, капельниц каждый день. Сказали, что надо сделать небольшой перерыв — полтора‑два месяца. Чувствую ли улучшения? Да как сказать… Разговаривать мне тяжело. Врачи дали мне рекомендации по дальнейшему лечению, упражнения для руки, которая у меня пока не работает. Я всё выполняю дома. Ну, а дальше — не знаю, как всё пойдет. Врачи говорят, что нужно время, у всех по‑разному идёт процесс восстановления. Это связано с индивидуальными особенностями организма. Не исключено, что дальше нужно будет куда‑то ложиться. Это долгий процесс», — приводит слова Гаврилова «Матч ТВ».

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта, он перенёс операцию. 25 июня экс‑футболиста выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр в Некрасовке, из которого впоследствии он был переведён в Институт головного мозга, откуда его выписали 7 августа.