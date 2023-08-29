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В ООН отреагировали на скандал с поцелуем Рубиалеса и футболистки

В ООН отреагировали на скандал с поцелуем Рубиалеса и футболистки
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Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь главы ООН Антониу Гутерриша, высказался о скандале вокруг президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после финала чемпионата мира среди женщин – 2023.

«В спорте сохраняется острая проблема сексизма. Надеемся, что испанские власти решат проблему сексизма таким образом, чтобы уважались права всех спортсменок.

Рассматривает ли ООН действия Рубиалеса как потенциальный случай сексуального насилия? Нет никаких доказательств того, что поцелуй был по обоюдному согласию», — приводит слова Дюжаррика сайт EFE.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.

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