Кечинов: ожидаю, что в игре с «Динамо» «Спартак» реабилитируется за три неудачных матча

Бывший футболист «Шинника» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Фаворита точно нет. Ожидаю, что «Спартак» реабилитируется за последние три игры, которые прошли совсем неудачно. Будет играть обойма тех футболистов, которые мало играли в чемпионате. Надеюсь, у них огромное желание, что всё это временные трудности и команда находится на нужном направлении. Ожидаю зрелищной игры с забитыми мячами. Надеюсь, «Спартак» победит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 августа. Начало игры — в 19:30 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена».