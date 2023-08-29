«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
Стартовый состав «Факела»: Беленов, Суслов, Яколиш, Калинин, Брызгалов, Магаль, Якимов, Багамаев, Ивлев, Долгов, Ивахнов.
Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Перес, Хотулев, Гогличидзе, Печенин, Полуяхтов, Сиваков, Ковалёв, Титков, Куэро, Марин.
В первом матче группового этапа Кубка России «Факел» проиграл «Сочи» (1:2), после чего обыграл ЦСКА на выезде (2:0). «Оренбург», в свою очередь, сначала разгромно уступил армейцам (0:6), а следом одержал победу над «Сочи» (2:0).
- 29 августа 2023
-
16:50
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:44
-
15:32
-
15:26
-
15:24
-
15:07
-
15:01
-
14:53
-
14:52
-
14:46
-
14:39
-
14:19
-
14:08
-
14:03
-
14:01
-
13:59
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:14
-
13:02
-
12:58
-
12:46
-
12:30