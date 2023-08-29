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«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России
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Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа A
29 августа 2023, вторник. 17:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды объявили стартовые составы на матч:

Стартовый состав «Факела»: Беленов, Суслов, Яколиш, Калинин, Брызгалов, Магаль, Якимов, Багамаев, Ивлев, Долгов, Ивахнов.

Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Перес, Хотулев, Гогличидзе, Печенин, Полуяхтов, Сиваков, Ковалёв, Титков, Куэро, Марин.

В первом матче группового этапа Кубка России «Факел» проиграл «Сочи» (1:2), после чего обыграл ЦСКА на выезде (2:0). «Оренбург», в свою очередь, сначала разгромно уступил армейцам (0:6), а следом одержал победу над «Сочи» (2:0).

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