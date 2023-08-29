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Коновалов: удивляют не результаты «Спартака», а их причина — Абаскаль вечно что-то меняет

Коновалов: удивляют не результаты «Спартака», а их причина — Абаскаль вечно что-то меняет
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов рассказал, удивляет ли его серия без побед в чемпионате в исполнении красно-белых, а также объяснил, что главная причина подобных результатов — постоянные изменения состава главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«У «Спартака» серия без побед, удивляет ли меня это, ведь на старте команда была неудержима? Меня удивляет больше не результат, а причина этого результата. Тренер пытается что-то постоянно менять, но эти поиски не идут на пользу сыгранности команды и уверенной игре. От этого всё и происходит. Нормальная ситуация – это когда у тебя есть сбалансированный состав, который показывает хорошую игру и понимает друг друга с полуслова, а люди, выходящие на замену, усиливают игру. Поэтому у многих есть вопросы по поводу большой ротации футболистов», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Спартак» не побеждает в РПЛ на протяжении трёх туров подряд. Команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

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