«Пари НН» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30
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Во вторник, 29 августа, состоится матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари Нижний Новгород» и «Краснодаром». Команды будут играть в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России . Группа D
29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом матче группового этапа Кубка России «Пари Нижний Новгород» обыграл «Динамо» в серии пенальти (1:1, 4:3 по пен.), после чего потерпел поражение от «Спартака» на выезде (4:5). «Краснодар», в свою очередь, сначала уступил красно-белым (1:2), а позже — упустил ничью в матче с динамовцами, пропустив на последней минуте (3:4).
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