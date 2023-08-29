«Пари НН» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30

Во вторник, 29 августа, состоится матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари Нижний Новгород» и «Краснодаром». Команды будут играть в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

В первом матче группового этапа Кубка России «Пари Нижний Новгород» обыграл «Динамо» в серии пенальти (1:1, 4:3 по пен.), после чего потерпел поражение от «Спартака» на выезде (4:5). «Краснодар», в свою очередь, сначала уступил красно-белым (1:2), а позже — упустил ничью в матче с динамовцами, пропустив на последней минуте (3:4).