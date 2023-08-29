Коновалов: Бонгонда то ставят, то нет, к Медине есть вопросы. Только Рябчук — более-менее

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов оценил игру летних новичков красно-белых в новом сезоне, отметив, что из тройки Тео Бонгонда, Хесус Медина и Олег Рябчук, только последний выглядит более-менее хорошо.

«Как оцениваю последние покупки «Спартака»? Рябчук закрепился в составе и смотрится нормально. Бонгонда Абаскаль то ставит в основу, то не ставит. В целом он неплохо себя показывает. К Медине есть вопросы по игре. Пока только Рябчук выглядит более-менее хорошо», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, этим летом «Спартак» подписал четырёх новых футболистов: полузащитника Хесуса Медину, нападающего Тео Бонгонда, а также двух защитников — Олега Рябчука и Срджана Бабича. На данный момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в шести стартовых турах чемпионата.