Мусаев: думаю, Гулиев в ближайшее время получит азербайджанский паспорт

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев прокомментировал переход в азербайджанский клуб экс-игрока «Спартака» и «Химок» Аяза Гулиева.
«Переговоры с футболистом прошли достаточно легко. Аяз сам хотел перейти в наш клуб, а «Сабах» хотел видеть в своих рядах этого игрока — это обоюдное желание двух сторон. Главный вопрос надо было решать с руководством «Химок», но благо и его мы достаточно быстро решили, благодаря чему футболист уже находится в расположении «Сабаха». Обоюдное желание тренерского штаба и руководства нашего клуба привело к тому, что Гулиев стал частью нашей команды.
Думаю, Аяз в ближайшее время получит азербайджанский паспорт. Это важно с учётом того лимита, который есть в местном чемпионате. Не осведомлён, на какой стадии находится решение этого вопроса. Уверен, набрав свою лучшую форму, он сможет усилить сборную Азербайджана», — приводит слова Мусаева Sport24.
- 29 августа 2023
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