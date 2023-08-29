Колыванов: «Спартак» играет очень вальяжно, по бразильской системе, но не получается

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо», разобрав стиль игры обеих команд.

«Команды похожи друг на друга. Обе команды играют в атакующий футбол. Хочется увидеть яркую игру сегодня. Честно, даже не знаю, чего ожидать — провалы бывают и у одних, и у других. «Спартак» с начала этого сезона очень много пропускает, это уже стало какой-то закономерностью. Пропускают много, причём не от самых сильных соперников. Стоит вспомнить, как они пропустили четыре от «Нижнего». Пока не наладят игру в обороне, могут не рассчитывать на стабильные положительные результаты. Очень вальяжная игра, я даже такого во втором дивизионе не наблюдал. Они стараются играть по бразильской системе, но пока не получается.

Это дерби с отличными традициями. Настрой на такие матчи всегда запредельный. Так что матч будет бойцовским. «Динамо» тоже ведь нестабильно. Когда играют от обороны — получается, когда атакуют — нет. Но при этом команда любит играть в атаку. Они играют в прессинг, как я уже сказал, команды похожи друг на друга. Победа нужна и одним, и вторым. «Спартак» в небольшой яме, три неудачных игры. Хоть с «Ахматом» была ничья, там «Ахмат» смотрелся очень прилично на фоне «Спартака», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура Кубка России между московским «Спартаком» и столичным «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.