Защитник «Тоттенхэма» Спенс отправится в аренду в «Лидс»

«Лидс Юнайтед» арендует защитника «Тоттенхэма» Джеда Спенса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны окончательно согласовали все детали перехода. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду.

Сообщается, что «Лидс» заплатит за годичную аренду около € 1 млн. Опция выкупа не будет включена в соглашение между клубами.

Спенс перешёл в «Тоттенхэм» из «Ренна» прошлым летом. В сезоне-2022/2023 защитник выступал за «Ренн» на правах аренды. Он провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.