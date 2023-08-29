«Спартак» разместил просьбу о помощи в поисках Алины Горбачёвой на домашнем стадионе

Московский «Спартак» решил посодействовать в поисках пропавшей российской фигуристки Алины Горбачёвой, разместив на домашнем стадионе команды «Открытие Банк Арена» просьбу о помощи в поисках 16-летней спортсменки. Красно-белые также выложили соответствующий пост в своём телеграм-канале.

Напомним, недавно появилась информация, что Алина Горбачёва, об исчезновении которой заявила мама спортсменки, попала на камеры наблюдения сегодня, 29 августа, в течение дня. На записях было видно, что Горбачёва заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе около 13 часов дня.

Спортсменка пропала после выхода с тренировки в понедельник, 28 августа, вечером. Горбачёва ушла в сторону парка и реки после того, как покинула тренировочную арену. Работы по поиску фигуристки начались сегодня днём: были задействованы водолазы, а также на месте работали бригады волонтёров.