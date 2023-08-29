«Арсенал» не согласился продавать Смит-Роу в «Челси»
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«Челси» не сможет выкупить у «Арсенала» полузащитника Эмиля Смит-Роу. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Арсенал» не захотел продавать своего 23-летнего хавбека прямым конкурентам. На данный момент вероятность сделки минимальна, однако «канониров» может переубедить предложение на сумму, превышающую рыночную.
В сезоне-2022/2023 Смит-Роу провёл 14 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Баварии» приобрести защитника «Челси» Трево Чалобу.
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