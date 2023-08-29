Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» в матче с «Рубином» в Кубке России

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции оценил игру команды в матче с казанским «Рубином» (1:2) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мы проспали начало матча, всё-таки для нас несвойственно, что мы так плохо играем на стандартных положениях. Может быть, связано с тем, что новая пара центральных защитников у нас вышла. Когда ты проигрываешь старт игры, очень сложно всегда догонять, хотя, наверное, по тем моментам, которые мы создали, заслуживали по крайней мере сыграть вничью, попробовать сыграть с серией пенальти. Тем не менее это кубковый матч, нам надо сейчас зализать раны и готовиться к следующему матчу чемпионата», — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Урала».

«Рубин» открыл счёт в матче после подачи углового на 10-й минуте встречи, а удвоил преимущество на 30-й минуте после розыгрыша штрафного, после чего спустя пять минут «Урал» забил один ответный мяч.

В 7-м туре РПЛ «Урал» дома встретится с «Ахматом», матч состоится 2 сентября.