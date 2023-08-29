«Ноттингем Форест» близок к трансферу защитника «Арсенала» Тавареша на правах аренды

«Ноттингем Форест» близок к оформлению арендного соглашения с лондонским «Арсеналом» по переходу 23-летнего португальского защитника Нуну Тавареша, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, трансфер может быть завершён в ближайшие 24 часа. В соглашение будет включено право выкупа футболиста.
Контракт Тавареша с «Арсеналом» действует до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 защитник играл в аренде во французском «Марселе», проведя за провансальцев 39 матчей и забив шесть голов. В стартовавшем сезоне-2023/2024 португалец в составе «Арсенала» на поле не появлялся.
Тавареш провёл четыре матча за сборную Португалии на чемпионате Европы среди молодёжных сборных — 2023.
В первых трёх турах АПЛ «Ноттингем Форест» заработал три очка, переиграв «Шеффилд Юнайтед» (2:1), но уступив «Арсеналу» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:3).
- 29 августа 2023
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