«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Во вторник, 29 августа, состоится матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари Нижний Новгород» и «Краснодаром». Команды будут играть в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Масоэро, Гоцук, Стаматов, Кухарчук, Михайлов, Эссьен, Карапузов, Стоцкий, Зе Турбо.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Алонсо, Тормена, Петров, Ленини, Баньяц, Кади Боржес, Ахметов, Олусегун, Мозес.

В первом матче группового этапа Кубка России «Пари Нижний Новгород» обыграл «Динамо» в серии пенальти (1:1, 4:3 по пен.), после чего потерпел поражение от «Спартака» на выезде (4:5). «Краснодар», в свою очередь, сначала уступил красно-белым (1:2), а позже — упустил ничью в матче с динамовцами, пропустив на последней минуте (3:4).