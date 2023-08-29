«Краснодар» обыграл «Пари НН» с минимальным счётом в матче Кубка России

Завершился матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды играли в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Краснодар» одержал победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственным в матче голом отметился форвард «быков» Джон Кордоба, забивший на 88-й минуте. Таким образом, «Краснодар» опередил «Пари НН» в таблице группы D, набрав три очка. «Пари НН» замыкает квартет, имея в активе два очка.

Напомним, в первом матче группового этапа Кубка России «Пари Нижний Новгород» обыграл «Динамо» в серии пенальти (1:1, 4:3 по пен.), после чего потерпел поражение от «Спартака» на выезде (4:5). «Краснодар», в свою очередь, сначала уступил красно-белым (1:2), а позже — упустил ничью в матче с динамовцами, пропустив на последней минуте (3:4).