Нигматуллин: Помазун лучше Торопа, он станет основным вратарём ЦСКА после Акинфеева

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», станет следующим основным вратарём ЦСКА после завершения карьеры Игоря Акинфеева, а не Владислав Тороп, который сейчас является вторым голкипером в московском клубе.

«Между Помазуном и Торопом выберу Помазуна для ЦСКА в качестве основного вратаря, когда Акинфеев завершит карьеру? Да, он рано или поздно окажется в ЦСКА и станет следующим основным вратарём ЦСКА. Это пример того, о чём я рассуждал в ситуации с Худяковым. Помазун не стал сидеть на скамейке и ушёл играть. Первые сезоны он провёл не плохо, но не ярко. Теперь он вырос до кандидата в сборную, просто играя в аренде. Помазун мог спокойно также ждать шанса за Акинфеевым, но к чему бы это привело? Я уверен, что он так ярко не играл бы, выходя на замену. Так просто невозможно», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, Илья Помазун выступает за «Урал» из Екатеринбурга на правах аренды с 2021 года. В прошедшем сезоне он провёл за оранжево-чёрную команду 39 матчей, в которых пропустил 55 голов.