«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Челси» по аренде Кукурельи

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Челси» Марк Кукурелья в скором времени может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, на данный момент представители клубов ведут переговоры. Изначальное предложение «красных дьяволов» — аренда испанского защитника на сезон, обсуждаются различные параметры возможной сделки.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить лондонцам только € 3 млн за годичную аренду, в то время как «синие» хотят выручить не менее € 8 млн.

Лондонский клуб приобрёл испанца прошлым летом, заплатив «Брайтону» около € 65 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кукурелья провёл все три матча «Челси» на скамейке запасных.

Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн. Действующий контракт с лондонцами рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» ещё к одному защитнику «Челси» — Трево Чалобе.