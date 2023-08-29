«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Челси» по аренде Кукурельи

Защитник «Челси» Марк Кукурелья в скором времени может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, на данный момент представители клубов ведут переговоры. Изначальное предложение «красных дьяволов» — аренда испанского защитника на сезон, обсуждаются различные параметры возможной сделки.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить лондонцам только € 3 млн за годичную аренду, в то время как «синие» хотят выручить не менее € 8 млн.
Лондонский клуб приобрёл испанца прошлым летом, заплатив «Брайтону» около € 65 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кукурелья провёл все три матча «Челси» на скамейке запасных.
Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн. Действующий контракт с лондонцами рассчитан до лета 2028 года.
Ранее сообщалось об интересе «Баварии» ещё к одному защитнику «Челси» — Трево Чалобе.
- 29 августа 2023
-
19:58
-
19:57
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:45
-
19:44
-
19:39
-
19:37
-
19:36
-
19:36
-
19:35
-
19:17
-
19:14
-
19:14
-
19:11
-
18:55
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:42
-
18:37
-
18:29
-
18:24
-
18:18
-
18:11
-
17:58
-
17:58
-
17:53
-
17:48
-
17:47
-
17:40
-
17:27
-
17:27
-
17:15