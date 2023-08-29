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Деспотович подал жалобу на «Арсенал» в ФИФА из-за невыплаты десятков миллионов рублей

Деспотович подал жалобу на «Арсенал» в ФИФА из-за невыплаты десятков миллионов рублей
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Сербский нападающий Джордже Деспотович обратился с жалобой в ФИФА из-за невыплат заработной платы со стороны бывшего клуба форварда тульского «Арсенала». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Деспотович был недоволен как своим положением в команде, так и долгами тульского клуба по выплате заработной платы футболиста. Сообщается, что нападающий недополучил несколько десятков миллионов рублей от «Арсенала», что побудило Джордже обратиться с жалобой на клуб в палату по разрешению споров ФИФА.

Напомним, в данный момент Деспотович является свободным агентом. За «Арсенал» Джордже выступал с начала февраля 2022 года по начало июля 2023 года. В составе тульского клуба Деспотович провёл 23 матча, в которых отметился лишь одним голом и двумя результативными передачами. Предыдущей командой сербского нападающего был казанский «Рубин».

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