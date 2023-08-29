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В «Динамо» сообщили, что Саба Сазонов вылетел в Италию для перехода в «Торино»

В «Динамо» сообщили, что Саба Сазонов вылетел в Италию для перехода в «Торино»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что защитник бело-голубых Саба Сазонов вылетел в Италию для завершения трансфера в туринский «Торино».

«Саба Сазонов вылетел в Италию», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, ранее, 29 августа, журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что грузинский защитник перейдёт в итальянский клуб за € 3 млн. В среду, 30 августа, Сазонов пройдёт медосмотр. В данный момент клубы обмениваются документами для завершения трансфера.

21-летний Сазонов — воспитанник «Зенита». В «Динамо» грузинский футболист перешёл в июле 2021 года на правах свободного агента. Контракт защитника с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Сазонова в € 3 млн.

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